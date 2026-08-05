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بحثٌ بمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بين الزيدي وبارزاني
أخبار دولية
2026-08-05 | 16:53
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بحثٌ بمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بين الزيدي وبارزاني
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي اليوم الأربعاء رئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجيرفان بارزاني.
وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، وخدمة مصالح جميع العراقيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة على وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ وحدة العراق وسيادته ويعزز الشراكة الوطنية.
من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني، أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف الوطنية، ودعم حكومة الإقليم لجهود الحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز الاستقرار، ودفع التنمية الوطنية، وترسيخ التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق.
أخبار دولية
بمجمل
الأوضاع
السياسية
والاقتصادية
والأمنية
الزيدي
وبارزاني
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