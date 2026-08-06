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باكستان تأمل في أن يؤدي الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن
أخبار دولية
2026-08-06 | 03:53
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باكستان تأمل في أن يؤدي الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن
أعربت باكستان في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي للصحافيين: "نأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، ولا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة".
وكانت إيران أعلنت الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية والذي يقع في صلب المواجهة مع الولايات المتحدة.
أخبار دولية
باكستان
مضيق هرمز
المحادثات
طهران
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