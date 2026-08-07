مقتل مدنيين اثنين في هجوم الحوثيين على مدينة مأرب

قُتل مدنيان وأصيب 14 آخرون في حصيلة أولية لهجوم شنه الحوثيون الجمعة على أحياء سكنية ومخيمات نازحين في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، وفق ما قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح.



وكتب بحيبح في منشور على إكس "أسفر القصف الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الجمعة، على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب، عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية".