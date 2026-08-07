السعودية: الاتفاقية مع تركيا وباكستان لا ترتبط بـ"مساع نووية" ولا تهدد دول المنطقة

أعلن مسؤول سعودي أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع تركيا وباكستان لا ترتبط بـ "مساع نووية"، ولا تشكل تهديدا لأي دولة في المنطقة.



وكتب وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي على منصة "إكس": "لا تمثل الاتفاقية أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي/مذهبي، وهي ليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة".



وشدد على أن الاتفاقية "ليست تهديدا لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تصعيدا في التوتر بين أي دولتين".