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"اتفاق مكة للدفاع المشترك"... الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يغيّره في معادلات الأمن الإقليمي
أخبار دولية
2026-08-08 | 07:08
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"اتفاق مكة للدفاع المشترك"... الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يغيّره في معادلات الأمن الإقليمي
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"اتفاق مكة للدفاع المشترك"... الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يغيّره في معادلات الأمن الإقليمي
وبعد توقيع السعودية وتركيا وباكستان "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يغيّره هذا التحالف في معادلات الأمن الإقليمي، ولا سيما أن الاتفاق ينص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.
وفي قراءة لأسباب قيام هذا التحالف ودلالاته، يرى الباحث غالب دالاي أن التحولات الإقليمية منذ عام 2023، إلى جانب تراجع الثقة بالضمانات الأمنية الأميركية، دفعت دول المنطقة إلى البحث عن شراكات أمنية جديدة، من دون أن يعني ذلك تشكيل محور مناهض لواشنطن.
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