بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب وخصومها يدفعون نحو التصعيد

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان قد قال في مقابلة متلفزة أن بلاده لم تبدأ الحرب متهماً خصوم إيران بالدفع نحو التصعيد.