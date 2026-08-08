وزير الخارجية التركيّ: الاتفاقية لا تستهدف إيران

أكّد وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أنّ اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسيّ.

وقال، في حديث مع وكالة الأناضول الإخبارية الحكومية، إنّ الاتفاقية لا تستهدف إيران.

وأوضح أنّه سيجري تشكيل لجنة وزارية على غرار الموجودة في حلف شمال الأطلسيّ في إطار التحالف، إضافة إلى أمانة عامة مقرها في السعودية.

وأشار إلى أنّ مصر قد تنضم إلى الاتفاقية بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية.

ووقعت السعودية وباكستان وتركيا الاتفاقية الجمعة.