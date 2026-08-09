حماس تدعو الولايات المتحدة والوسطاء إلى الضغط على نتنياهو لإلزامه بخطة غزة

دعت حركة حماس الإدارة الأميركية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة.



وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس: "ننتظر من الوسطاء والضامن الأميركي الضغط على نتنياهو وحكومته، لإلزامه بخريطة الطريق وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية، واستمرار العبث باستقرار وأمن المنطقة".