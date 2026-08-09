المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن أن مستودعا تابعا للمنظمة دمر في أوكرانيا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن مستودعا للإمدادات الطبية تابعا للمنظمة في مدينة دنيبرو الأوكرانية قد دُمّر.



وكتب تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في منشور على اكس: "الجمعة الماضي، أصيب مستودع إنساني لمنظمة الصحة العالمية في دنيبرو بأوكرانيا ودُمّر. ولم يُعلن حتّى الساعة عن أيّ ضحايا".



وكشف أن العاملين في المخزن والسائقين كانوا في المستودع في فترة سابقة من اليوم وتسنّى للطاقم "إخراج 130 لوح تحميل من أصل 300 تقريبا ومغادرة المنطقة قبل الهجوم".



وأشار إلى أن المستودع "كان يضمّ إمدادات طبية طارئة مخصّصة للمرافق الصحية في الخطوط الأمامية، أغلبيتها لوازم من منظمة الصحة العالمية".



وترصد منظمة الصحة الهجمات على المرافق صحية حول العالم، لكنها لا تحمّل أي جهة المسؤولية عنها بموجب قواعدها الخاصة.