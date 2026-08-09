روسيا: الدفاعات الجوية تعترض 285 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت 285 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها خلال 12 ساعة.



وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرات المسيرة خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بتوقيت موسكو (0500-1700 بتوقيت غرينتش)،

وأشارت الى أن عمليات الاعتراض حدثت في الأساس في المناطق الوسطى والغربية من روسيا. لكنها شملت أيضا منطقة باشكورتوستان الواقعة بين نهر الفولجا وجبال الأورال.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، في منشور على تطبيق تيليجرام، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت خمس طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة، وهو أمر متكرر في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف بين روسيا وأوكرانيا.