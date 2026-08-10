الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حزب العمال الكردستاني يندد بمشروع قانون بشأن مصير مقاتليه
أخبار دولية
2026-08-10 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حزب العمال الكردستاني يندد بمشروع قانون بشأن مصير مقاتليه
ندد حزب العمال الكردستاني بـ"أخطاء ونواقص" تضمنها مشروع قانون بشأن مصير مقاتليه من المرتقب طرحه على البرلمان التركي الاثنين، مجددا مطالبته بالإفراج عن زعيمه التاريخي.
وينص مشروع القانون الذي اعتمد الجمعة في لجنة العدل البرلمانية قبل رفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، آلية تتيح عودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي حلّ كيانه العام الماضي إلى الحياة المدنية في تركيا.
وقال بيان لقيادة الحزب نشرته وكالة أنباء "آي ان اف" المقربة منه: "هذا القانون يتضمن أخطاء ونواقص جسيمة. ولم تُؤخذ بعين الاعتبار توصيات تقرير اللجنة البرلمانية (المكلفة بإعداد إطار قانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني) بشأن الديموقراطية وحل القضية الكردية".
أضاف: "إن اقتصار مشروع القانون على ذكر نزع السلاح من دون استخدام مصطلح "كردي" يدل على عدم معالجة القضية بشكل شامل".
ودعا البيان إلى توفير ضمانات تُمكن مقاتليه الذين يُلقون أسلحتهم من "المشاركة في حياة سياسية ديموقراطية قائمة على حرية الفكر والتجمع"، من دون التعرض لخطر السجن بسبب آرائهم.
وأكد مسؤولو حزب العمال الكردستاني أيضا أن "العديد من بنود القانون ستبقى حبرا على ورق" ما لم يُفرج عن الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان.
ولم يحدد مشروع القانون مصير أوجلان البالغ 77 عاما والقابع منفردا منذ 27 عاما وراء قضبان سجن جزيرة إمرالي قبالة سواحل إسطنبول.
كما ينصّ مشروع القانون على وقف فتح التحقيقات وتنفيذ العقوبات في حقّ المقاتلين السابقين ما بين خمس وعشر سنوات. وفي حال عدم تكرار الفعل حتى نهاية مدة وقف التنفيذ، سيتم حفظ التحقيقات وستُعتبر العقوبات منفذة، مما قد يعني عفوا فعليا.
إلاّ أنّ المشروع يستثني من هذا العفو "جرائم القتل العمد" المرتكبة في إطار أنشطة حزب العمال الكردستاني، و"الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد المقترفة قبل الأول من حزيران 2005"، وفق النسخة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتزعم وسائل إعلام تركية موالية للحكومة أن هذا الاستثناء يجب أن يشمل أوجلان المحكوم عليه بالسجن المؤبد.
وأعرب المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ العام 2016 عن تأييده لمشروع القانون.
أخبار دولية
حزب العمال الكردستاني
مشروع قانون
تركيا
التالي
الرئيس الكولومبي الجديد يعلن مقتل ستة متمردين في أولى مواجهاته مع الجماعات المسلحة
بنما تعزز الأمن على حدودها عقب هجمات شهدتها جارتها كولومبيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-06-24
اردوغان: نعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع حل حزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
2026-06-24
اردوغان: نعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع حل حزب العمال الكردستاني
0
أخبار دولية
2026-07-29
أردوغان: إرسال تشريع يتعلق بحل حزب العمال الكردستاني إلى البرلمان خلال أيام
أخبار دولية
2026-07-29
أردوغان: إرسال تشريع يتعلق بحل حزب العمال الكردستاني إلى البرلمان خلال أيام
0
آخر الأخبار
2026-07-29
أردوغان: إرسال التشريعات المتعلقة بحل حزب العمال الكردستاني إلى البرلمان في الأيام المقبلة
آخر الأخبار
2026-07-29
أردوغان: إرسال التشريعات المتعلقة بحل حزب العمال الكردستاني إلى البرلمان في الأيام المقبلة
0
أخبار دولية
2026-07-14
إيران تندد بمشروع قانون بريطاني يصنّف الحرس الثوري على أنه تهديد للأمن القومي
أخبار دولية
2026-07-14
إيران تندد بمشروع قانون بريطاني يصنّف الحرس الثوري على أنه تهديد للأمن القومي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:27
هيئة مسح جيولوجي: زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب كولومبيا
أخبار دولية
09:27
هيئة مسح جيولوجي: زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب كولومبيا
0
أخبار دولية
08:36
سلطنة عمان: تسرب نفطي من سفينة خاضعة للعقوبات يغطي مساحة كبيرة
أخبار دولية
08:36
سلطنة عمان: تسرب نفطي من سفينة خاضعة للعقوبات يغطي مساحة كبيرة
0
أخبار دولية
08:15
بنغلادش تعلن مقتل 16 من مواطنيها في حريق مصنع بالسعودية
أخبار دولية
08:15
بنغلادش تعلن مقتل 16 من مواطنيها في حريق مصنع بالسعودية
0
أخبار دولية
07:09
الخارجية الألمانية: خطة غزة يمكن أن تقود لنزع سلاح حماس
أخبار دولية
07:09
الخارجية الألمانية: خطة غزة يمكن أن تقود لنزع سلاح حماس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
08:23
الذكاء الاصطناعي يسلّح القراصنة... لكن من هو التهديد السيبراني الأكبر؟
علوم وتكنولوجيا
08:23
الذكاء الاصطناعي يسلّح القراصنة... لكن من هو التهديد السيبراني الأكبر؟
0
آخر الأخبار
2026-03-04
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: قوة من قيادة عمليات كربلاء تعرضت لقصف جوي وإطلاق نار بين كربلاء والنجف
آخر الأخبار
2026-03-04
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: قوة من قيادة عمليات كربلاء تعرضت لقصف جوي وإطلاق نار بين كربلاء والنجف
0
آخر الأخبار
2026-04-04
الوكالة الوطنية للإعلام: 3 ٳصابات طفيفة في صفوف مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية في الغارة على برج قلاويه
آخر الأخبار
2026-04-04
الوكالة الوطنية للإعلام: 3 ٳصابات طفيفة في صفوف مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية في الغارة على برج قلاويه
0
آخر الأخبار
03:42
الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة
آخر الأخبار
03:42
الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
0
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
0
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
0
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
0
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
0
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
0
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
0
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
3
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
4
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
5
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
6
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
7
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
8
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More