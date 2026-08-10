ا ف ب عن كوبرنيكوس: حرارة قياسية الشهر الماضي في مناطق يقطنها 900 مليون شخص في العالم

شهدت مناطق يناهز إجمالي عدد سكانها 900 مليون نسمة، أكثر أشهر تموز حرارة على الإطلاق في عام 2026، وفق حسابات أجرتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات من برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي.



وقد سُجّلت درجات حرارة قياسية لشهر تموز في 33 دولة، لا سيما في منطقة الساحل وأميركا اللاتينية، وكذلك في فرنسا وإسبانيا، وفق تحليل مفصل لمليارات نقاط البيانات المستمدة من نموذج "كوبرنيكوس ERA5" المناخي.



وتشمل البيانات التي حللتها وكالة "فرانس برس" بشكل مستقل قياسات من الأقمار الاصطناعية ومحطات الأرصاد الجوية الأرضية والبحرية والجوية والنماذج المناخية؛ وهي تغطي الكرة الأرضية بأكملها على أساس ساعة بساعة، وتعود في تاريخها إلى عام 1970.