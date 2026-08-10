النواب الأتراك يقرون قانونا تاريخيا حول إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني

أقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين قانونا تاريخيا حول إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين.



ووافقت غالبية كبيرة جدا على القانون بلغت 468 صوتا مقابل اعتراض 88 وإحجام ستة نواب عن التصويت. ويشكل النص إطارا لعودة المتمردين الأكراد الذين سلموا سلاحهم الى الحياة المدنية، ولكن من دون أن يلحظ عفوا عاما بعد نزاع استمر أكثر من أربعة عقود.