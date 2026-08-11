رويترز: انفجار سيارة ملغومة يقتل رئيس الاستخبارات العسكرية بشرق ليبيا

أوضح مصدران أمنيان أن رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) قتل الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي.



وقال المصدران لوكالة رويترز، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن فوزي المنصوري قتل في الانفجار الذي وقع في المساء. ولم يذكرا من يقف وراء الهجوم أو يقدما مزيدا من التفاصيل عن العبوة الناسفة.

ويسلط هذا التطور الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في ليبيا، حيث تحتفظ الإدارتان المتنافستان والجماعات المسلحة بنفوذها على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2020 وأدى إلى توقف العمليات الحربية الكبيرة.