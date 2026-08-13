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زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة بـ5% من مخزونها من صواريخ "باتريوت" لتجاوز الشتاء

أخبار دولية
2026-08-12 | 23:36
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زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة بـ5% من مخزونها من صواريخ &quot;باتريوت&quot; لتجاوز الشتاء
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زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة بـ5% من مخزونها من صواريخ "باتريوت" لتجاوز الشتاء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى خمسة في المئة من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10 في المئة منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية.
     
في الأسابيع الأخيرة، شنّت روسيا هجمات مكثّفة بوابل من الصواريخ على كييف بمعدل مرة واحدة تقريبا كل أسبوع، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بمنازل وبنى تحتية.
     
وفي إحدى الهجمات، أخفقت أوكرانيا في اعتراض أي من الصورايخ الـ28 التي أطلقتها روسيا.
     
وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" نشرت الخميس إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025.
     
وأضاف "تملك روسيا شهريا ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقا"، داعيا "الشركاء الأميركيين" إلى أن "يبيعونا خمسة في المئة من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم". 
     
وتابع "إذا باعونا خمسة في المئة منها، سنتمكّن من تجاوز الشتاء وإنقاذ أرواح الناس. إذا تمكّنوا من بيعنا 10 في المئة، فسنكون قادرين من تدمير كل الصواريخ البالستية الروسية".

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