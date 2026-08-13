اليابان "تحتج بشدة" على زيارة بوتين لجزر كوريل المتنازع عليها

أعربت اليابان عن "احتجاجها الشديد" على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر كوريل المتنازع عليها، وفق ما صرّح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الخميس.



وقال موتيغي في بيان استخدم فيه التسمية اليابانية للجزر "الأراضي الشمالية جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية، تاريخيا وبموجب القانون الدولي، والحكومة اليابانية تحتج بشدة على هذه الزيارة".

