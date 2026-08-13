الخارجية الروسية تعتبر أن "لا أساس" لانتقادات اليابان في شأن جزر كوريل

اعتبرت موسكو الخميس أن "لا أساس" لانتقادات طوكيو عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر الكوريل التي يتنازع البلدان السيادة عليها منذ عقود.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "نرفض بشكل قاطع هذه التصريحات التي نرى أنها غير ملائمة سياسيا، ومهينة، وبالطبع لا أساس قانونيا لها".