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نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط

أخبار دولية
2026-08-14 | 00:10
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نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط
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نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط

أوضح نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس أنّ هدف الولايات المتحدة الأميركية الأول يكمن في ضمان استمرار إمداد الاقتصاد العالميّ بالطاقة.

 

كما أوضح أنّ الثاني هو عدم حصول إيران مطلقًا على سلاح نوويّ.

ولفت إلى امتلاك الرئيس دونالد ترامب مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية للضغط على إيران.

وقال فانس: “نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط والغاز”.

وأصاف: “الوضع مع إيران يتسم بالتقلب والتأرجح، لكنّنا نمتلك أدوات لإجبارها على اتخاذ خطوات عملية”.

واعتبر أنّ المشكلة تكمن في أنّ الإيرانيين يقطعون وعودًا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقًا ثم لا يلتزمون ببنوده.

وشدد على أنّ عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز للشعب الأميركيّ.

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