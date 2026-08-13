طائرات تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيّرة في مجال لاتفيا الجوي

أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية الجمعة أن طائرات تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيّرة في الأجواء فوق شرق البلاد، مؤكدة بذلك إعلانا صدر في وقت سابق عن الجيش.



وكتبت الوزارة على إكس أن مقاتلات للحلف الأطلسي "نجحت في إسقاط طائرة بدون طيار أجنبية دخلت لاتفيا" في وقت تتصاعد الضربات بين روسيا وأوكرانيا باستخدام المسيّرات.



وأوضح الحلف الأطلسي أن طائرة حربية إيطالية تعمل تحت قيادته أسقطت الطائرة المسيّرة، من دون أن يُحدّد مصدرها.



وأفادت الناطقة باسم "الناتو" أليسون هارت، عن "إجراء تحقيق"، مشيرة إلى أن "الحلف على تواصل وثيق مع السلطات اللاتفية".



وأكدت وزارة الدفاع اللاتفية لوكالة فرانس برس أن هذه هي المرة الثانية التي تُسقَط فيها طائرة مسيّرة من هذا النوع في مجال البلاد الجوي.