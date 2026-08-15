رئيس مجلس الشورى الإيرانيّ: أوقفتُ المفاوضات بعد الهجوم الأخير على الضاحية

أوضح رئيس مجلس الشورى الإيرانيّ، محمد باقر قاليباف، أنّه في الهجوم الأخير الذي استهدف الضاحية، أوقف المفاوضات وأعلن أنّ إيران ستضرب إسرائيل الليلة.

وقال، خلال لقاء مع مجموعة من النخب الثقافية: “إذا ردّت إسرائيل فسنضرب المنطقة بأكملها”.

وأضاف: “كانت النتيجة أنهم رفعوا الحصار في الليلة نفسها، رغم أنّ الاتفاق كان ينص على رفعه خلال 30 يومًا”.

ولفت إلى أنّه عندما نشر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تغريدة قال فيها إنّ الحصار ومضيق هرمز سيُفتحان معًا الليلة، أعلن قاليباف أنه إذا لم يُصحّح الادعاء الخاطئ في شأن مضيق هرمز، فستنفذ إيران الهجوم، ما ألزم ترامب على تعديل منشوره.