تعزيزات إسرائيلية جديدة حول المنازل المحاصرة في قصرة جنوب نابلس

أرسل الجيش الاسرائيلي تعزيزات جديدة الى محيط المنازل المحاصرة في بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس.

وقال رئيس بلدية قصرة إن البلدية تمكّنت من إعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المحاصرة في جبل رأس العين إلا أن الجيش الاسرائيلي اعتدى على الطاقم الفني ما أسفر عن وقوع إصابتين وحال دون إعادة شبكة المياه، مؤكدا أن الجيش الاسرائيلي لايزال يعلن المنطقة عسكرية مغلقة.