البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

دعا البابا ليو الرابع عشر إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.



وجاءكلام البابا في كلمة ألقاها البابا عقب دعاء الأحد، وتطرق فيها إلى العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة.



كما ناشد المجتمع الدولي للعمل على ضمان إحراز تقدم نحو حل الدولتين وتحقيق سلام دائم.