بيانات حكومية: وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية يصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلد

أصبح وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، حيث سُجّلت أكثر من 2300 حالة وفاة، وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية الاثنين.



وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخصا من أصل 4945 حالة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديموقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2299 حالة وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة، وفق هذه الإحصائيات.