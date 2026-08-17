مصدران لرويترز: خطط خط الأنابيب بين العراق وسوريا ستستغرق هذا الوقت

رجّح مصدران لرويترز أن يتطلب خطط العراق لتصدير النفط من خلال خط أنابيب يمر في سوريا لتجنب أي أزمات مستقبلية في مضيق هرمز أربع سنوات من أعمال البناء وستكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار.

ويروج مسؤولون أميركيون ومديرون تنفيذيون في قطاع الطاقة للخطة، التي تحظى بدعم أولي لإجراء دراسات الجدوى من تحالف يضم شركة شيفرون، باعتبارها جزءا من استراتيجية تهدف إلى تقليص اعتماد القطاع على مضيق هرمز الذي تسببت حرب إيران في إغلاقه فعليًا.

وقال مصدران مشاركان بشكل مباشر في المشروع لرويترز إنّ خطط خط الأنابيب بين العراق وسوريا ستستغرق مثلي تلك المدة بسبب الحاجة إلى بنية تحتية جديدة، وربما تواجه عقبات أخرى أيضًا.