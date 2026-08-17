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هجوم إيراني بطائرة مسيّرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
أخبار دولية
2026-08-17 | 07:37
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هجوم إيراني بطائرة مسيّرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
تعرّض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقرّ إقامة مدير الاستخبارات المحلية ليل الأحد الإثنين لهجوم إيراني بطائرتين مسيّرتين، على ما أفادت السلطات المحلية.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان "فجر اليوم الاثنين 17 آب (أغسطس) 2026 وفي تمام الساعة 00,28 (21,28 ت غ الأحد)، تم توجيه طائرتين مسيّرتين مفخختين من نوع +حديد-110+ من جهة الحدود الإيرانية، باتجاه مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل"، دون وقوع ضحايا.
وقال بارزاني في منشور على منصة إكس "تعرض مكتبي الشخصي ومقر إقامة رئيس وكالة (باراستن) اليوم لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة"، معتبرا أن "هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره".
بدوره، اعتبر رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني في بيان أن الهجومين يشكّلان "تصعيدا خطيرا"، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ"ممارسة مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية في حماية أمن واستقرار البلاد" واتخاذ الإجراءات اللازمة "لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".
ومنذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في نهاية شباط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران، تعرّض الإقليم للقصف أكثر من ألف مرّة بحسب السلطات المحلية.
وتوزّعت الضربات بين هجمات أعلنت فصائل عراقية مسلحة شنّها على مصالح أميركية، وضربات إيرانية على مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية المسلحة المتمركزة منذ سنوات في شمال العراق.
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