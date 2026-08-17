رئيس وزراء بريطانيا تبادل رسائل مع شخص انتحل صفة كبيرة موظفي البيت الأبيض

تبادل رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم رسائل مع شخص انتحل صفة رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة الاثنين.



وبحسب موقع بوليتيكو الذي نشر الخبر نقلا عن مصادر مجهولة، أرسل بورنم "عددا قليلا من الرسائل" عبر قناة اتصال غير محددة إلى شخص اعتقد أنه وايلز قبل أن يساوره الشك.



وأفاد الموقع، نقلا عن مصدرين، بأن السفارة البريطانية في واشنطن اعتبرت الحادثة خطيرة بما يكفي لإثارتها مع البيت الأبيض.



ولم يُعرف تاريخ هذه المراسلات أو مضمونها.



وقال متحدث باسم مكتب بورنم: "لا نعلق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي"، من دون أن ينفي المراسلات.