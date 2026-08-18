هيئة بحرية: استهداف سفينة شحن بمقذوفات مجهولة الهوية قبالة اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بمقذوفات عدة مجهولة الهوية على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية أمس الاثنين.



وكشفت الهيئة أن السفينة، التي كانت خالية من الطاقم وقت وقوع الحادث، تعرضت "لأضرار تكلفة إصلاحها أعلى من قيمة التأمين".