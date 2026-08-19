إيران: نرفض بيانا إماراتيا بشأن إطلاق صواريخ على البلد الخليجي

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن رفضه بيانا إماراتيا اتهم إيران بإطلاق صواريخ على الدولة الخليجية يوم الثلاثاء.



وقال بقائي في بيان، إن "اتهامات" الإمارات "لا أساس لها من الصحة".