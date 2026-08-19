الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات أميركية على مسؤولين بها

عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن دعمهما للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد يوم واحد من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة المحكمة ومحام كبير بهيئة الادعاء.وأكد المسؤولان الأوروبيان دعمهما "الراسخ للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها القاضية توموكو أكاني والمسؤولين الذين يدعمون مهمتها".وشددا على أن قضاة ومسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يتمكنوا من العمل بشكل مستقل من دون ضغوط خارجية.