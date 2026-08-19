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بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
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طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"
أخبار دولية
2026-08-19 | 13:15
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طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"
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طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"
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أساسية
للاستيراد
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