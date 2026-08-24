وزير الدفاع الأميركي: لا نستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، حتى مع إعلان واشنطن عن "هجوم اقتصادي حاسم" على طهران.



وقال لصحفيين: "لا نستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران"، مشيرا الى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.