باكستان ومحاولات ترسيخ السلام في الشرق الأوسط

أكّد وزير الداخلية الباكستانيّ أنّ الاجتماع مع الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان انتهى عند نقطة إيجابية للغاية.

وأوضح أنّ المحادثات مع إيران تركّز على التوتر في الشرق الأوسط وسبل فتح مسار نحو السلام.

وقال: “نبحث مع إيران إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام آباد لتسوية الصراع”.

وأكّد إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية.

كذلك أعلن الجيش الباكستانيّ أنّ قائد الجيش أجرى مباحثات شاملة مع مسؤولي غيران ركزت على تدابير منع مزيد من التصعيد.

وقال إنّ مباحثات قائد الجيش في إيران ركزت على سبل منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.