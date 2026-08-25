وزير الخزانة الأميركيّ يتوعد بقطع "شرايين الدعم الاقتصاديّ” لإيران

كشف وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت خطط واشنطن لـ"خنق" إيران اقتصاديًا، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أميركية ثانوية.

وحذّر من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول، التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط على طهران.

وقال بيسنت خلال مؤتمر صحافيّ: "هدفنا في مختلف أنحاء العالم قطع كل شريان اقتصاديّ يُبقي هذا النظام الاستبداديّ قائمًا، إلى أن تصبح طِهران وحدها".

وأضاف: "سنحاسب الجميع، وهذه هي سياسة الخنق الاقتصاديّ، التي نستهدف بها هذا النظام".

وشدد على أنّ الدول التي لا تنضم إلى العقوبات الأميركية "ستشارك إيران عزلتها"، موضحًا أنّ الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة دول حول العالم لحضهم على وقف تعاملاتهم مع طهران.

وأوضح بيسنت أنّ "أي جهة تسهّل عمليات غسل الأموال لحساب إيران سيتم استبعادها من نظام الدولار الأميركيّ. لقد بدأ العدّ التنازليّ للتو".