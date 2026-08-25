كندا تعلن رسوما مضادة تراوح بين 15 و50% على منتجات أميركية

أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية تراوح نسبتها بين 15 و50%، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارين اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا.



وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 أيلول/سبتمبر، وهو موعد كان رئيس الوزراء مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأميركية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت.

وأفاد مسؤولون كنديون بأن الرسوم الجديدة ستُطابق مستويات الرسوم الجمركية الأميركية، بالتزامن مع الإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة 5,4 مليارات دولار للشركات والعمال المتضررين.