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بيان: عُمان وإيران تقترحان إنشاء ممر ملاحي موقت عبر مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-08-25 | 11:58
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بيان: عُمان وإيران تقترحان إنشاء ممر ملاحي موقت عبر مضيق هرمز
ذكر بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان وإيران اليوم الثلاثاء أن وزيري خارجية البلدين "ناقشا إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ يتضمن إنشاء ممر ملاحي موقت مشترك عبر مضيق هرمز".
وقال البيان إن الإطار تضمن أيضا "الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام". وجاء في البيان أيضا أن الجانبين أكدا "أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج".
ووصل وزير الخارجية العماني إلى إيران في وقت سابق اليوم لبحث الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق مع نظيره الإيراني.
أخبار دولية
عُمان
وإيران
تقترحان
إنشاء
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