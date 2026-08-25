نيويورك تايمز: واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفارات الشرق الأوسط

تستعدّ وزارة الخارجية الأميركية لإعادة دبلوماسيين أميركيين إلى سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بعدما تم إجلاؤهم منها قبل الحرب مع إيران وخلالها، في خطوة تشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتوقع عودة الأعمال القتالية الشاملة.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" عن "ذا تايمز"، قد تبدأ عودة موظفي السلك الدبلوماسي، بالتزامن مع تقليص الإجراءات الطارئة التي اتُّخذت في البعثات الأميركية في الشرق الأوسط، اعتبارًا من هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى خفض مستوى الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي فُرضت على بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة خلال فترة الحرب، بما يعكس تقديرًا أميركيًا بأن احتمالات عودة التصعيد العسكري الشامل تراجعت.