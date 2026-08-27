إعلام أميركي: زيارة مدير "سي آي إيه" لموسكو كانت تهدف لتحذير روسيا من مهاجمة حلف الناتو​

قام مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف بزيارة غير معتادة إلى موسكو هذا الأسبوع لتحذير روسيا من شن هجوم على حلف الناتو، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على الزيارة، أن هذه الخطوة جاءت مدفوعة بتقديرات استخباراتية أميركية تشير إلى احتمال سعي روسيا لاختبار التحالف الدفاعي الرئيسي من خلال شن "هجوم محدود" على إحدى الدول الأعضاء فيه خلال السنوات القليلة المقبلة.

وخلال الزيارة التي قام بها الثلاثاء، ناقش راتكليف أيضا مسألة الحرب مع إيران، محذرا من فرض عقوبات إضافية في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وفق ما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة.