بحرية الحرس الثوري الإيراني ترفض التصريحات الأميركية بأن مضيق هرمز مفتوح: محاولة للتأثير على أسعار النفط

رفضت بحرية الحرس الثوري الإيراني التصريحات الأميركية بأن مضيق هرمز مفتوح، ووصفتها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن.



وأكدت في بيان، أن القيود ستستمر لحين توقف العمليات العسكرية الأميركية التي تستهدف إيران وتنفيذ التعهدات ذات الصلة.