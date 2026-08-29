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حصيلة قتلى فيضانات النيبال تصل إلى 633 شخصا مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين

أخبار دولية
2026-08-29 | 05:35
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حصيلة قتلى فيضانات النيبال تصل إلى 633 شخصا مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين
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حصيلة قتلى فيضانات النيبال تصل إلى 633 شخصا مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين

يكثّف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3 آلاف مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين، بعد ثلاثة أيام من الفيضانات التي أودت بما لا يقل عن 633 شخصا وخلّفت دمارا هائلا.
     
في حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول بودي رام دانغول، أحد الناجين من الجانب النيبالي إنّ "السيول جرفت كل المنازل القريبة من النهر. لم يبقَ شيء".
     
وتسببت الكارثة التي طالت منطقة يرتادها هواة المشي ومتسلقو الجبال والحجاج إلى جبل كايلاش في التيبت، بمقتل 633 شخصا على الأقل حتى الآن، 626 منهم في النيبال بحسب الهيئة المعنية بإدارة الكوارث، وسبعة على الجانب الصيني، فضلا عن سبع جثث انتُشلت من مناطق بعيدة في الهند، لكن لم يتم التأكد بعد مما إذا كان أصحابها من ضحايا الفيضان.
     
في النيبال، ارتفعت حصيلة المفقودين السبت من 1924 إلى 2426 شخصا، بحسب الهيئة المعنية بالكوارث، ومن بين هؤلاء 933 موظفا في محطة توليد الطاقة الكهرومائية، و517 أجنبيا. ولا يزال 554 شخصا آخرين في عداد المفقودين في الصين، من بينهم 260 أجنبيا.
     
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن هذه الكارثة التي وقعت الأربعاء، نجمت عن انهيار جليدي قوي جارف.
     
وبحسب الصليب الأحمر، يُحتمل أن تكون الكارثة طالت بتداعياتها نحو 93 ألف شخص.
     
ومع تضاؤل فرص العثور على ناجين، يُضاعف عناصر الإنقاذ جهودهم للوصول إلى المناطق المتضررة، حيث يُعيق الدمار إيصال الأطعمة والماء.
     
وأدى تدفق الجليد والطين إلى تشكل برك مائية ضخمة، ما يمثل خطرا جديدا يهدد عناصر الطوارئ.
     
والجمعة، عُلّقت عمليات الإنقاذ على الجانبين النيبالي والصيني بسبب تحذيرات من احتمال حدوث انهيارات طينية، قبل إعلان تراجع الخطر في وقت لاحق.
     
,على الحدود، عثر الجيش النيبالي على ناجين محاصرين في نفق محطة تريشولي "3 ايه" الكهرومائية، ويعمل على إخراجهم.
     
وأفاد المتحدث باسم الجيش راجا رام باسنيت وكالة فرانس برس بـ"إرسال مروحيتين" للمشاركة في عملية إنقاذهم. لكنه أوضح أنّ "المهمة صعبة نظرا إلى صعوبة تحديد مداخل النفق".
     
وأُجلي نحو 350 من العمال والسكان من النفق، لكن الجهود مستمرة لإنقاذ أكثر من 100 آخرين، وفق المتحدث.
     
وعلى الجانب الآخر من الحدود، في التيبت، تتعثر جهود الإنقاذ بسبب الأمطار الغزيرة، وانقطاع الطرق، ووعورة التضاريس، وخطر فيضان أحد الخزانات.
     
وبحسب وكالة أنباء شينخوا، تمكن ما يزيد قليلا على 500 عنصر إنقاذ من أصل 2141 موجودين حاليا على الأرض، من الوصول إلى مركز منطقة الكارثة، بالقرب من معبر جيرونغ الحدودي المدمر الواقع على ارتفاع 1830 مترا على حدود النيبال، ولكن بصعوبة بالغة.

أخبار دولية

قتلى

فيضانات

النيبال

التيبت

الصين

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