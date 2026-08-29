الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
31
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
31
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حصيلة قتلى فيضانات النيبال تصل إلى 633 شخصا مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين
أخبار دولية
2026-08-29 | 05:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حصيلة قتلى فيضانات النيبال تصل إلى 633 شخصا مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين
يكثّف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3 آلاف مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين، بعد ثلاثة أيام من الفيضانات التي أودت بما لا يقل عن 633 شخصا وخلّفت دمارا هائلا.
في حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول بودي رام دانغول، أحد الناجين من الجانب النيبالي إنّ "السيول جرفت كل المنازل القريبة من النهر. لم يبقَ شيء".
وتسببت الكارثة التي طالت منطقة يرتادها هواة المشي ومتسلقو الجبال والحجاج إلى جبل كايلاش في التيبت، بمقتل 633 شخصا على الأقل حتى الآن، 626 منهم في النيبال بحسب الهيئة المعنية بإدارة الكوارث، وسبعة على الجانب الصيني، فضلا عن سبع جثث انتُشلت من مناطق بعيدة في الهند، لكن لم يتم التأكد بعد مما إذا كان أصحابها من ضحايا الفيضان.
في النيبال، ارتفعت حصيلة المفقودين السبت من 1924 إلى 2426 شخصا، بحسب الهيئة المعنية بالكوارث، ومن بين هؤلاء 933 موظفا في محطة توليد الطاقة الكهرومائية، و517 أجنبيا. ولا يزال 554 شخصا آخرين في عداد المفقودين في الصين، من بينهم 260 أجنبيا.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن هذه الكارثة التي وقعت الأربعاء، نجمت عن انهيار جليدي قوي جارف.
وبحسب الصليب الأحمر، يُحتمل أن تكون الكارثة طالت بتداعياتها نحو 93 ألف شخص.
ومع تضاؤل فرص العثور على ناجين، يُضاعف عناصر الإنقاذ جهودهم للوصول إلى المناطق المتضررة، حيث يُعيق الدمار إيصال الأطعمة والماء.
وأدى تدفق الجليد والطين إلى تشكل برك مائية ضخمة، ما يمثل خطرا جديدا يهدد عناصر الطوارئ.
والجمعة، عُلّقت عمليات الإنقاذ على الجانبين النيبالي والصيني بسبب تحذيرات من احتمال حدوث انهيارات طينية، قبل إعلان تراجع الخطر في وقت لاحق.
,على الحدود، عثر الجيش النيبالي على ناجين محاصرين في نفق محطة تريشولي "3 ايه" الكهرومائية، ويعمل على إخراجهم.
وأفاد المتحدث باسم الجيش راجا رام باسنيت وكالة فرانس برس بـ"إرسال مروحيتين" للمشاركة في عملية إنقاذهم. لكنه أوضح أنّ "المهمة صعبة نظرا إلى صعوبة تحديد مداخل النفق".
وأُجلي نحو 350 من العمال والسكان من النفق، لكن الجهود مستمرة لإنقاذ أكثر من 100 آخرين، وفق المتحدث.
وعلى الجانب الآخر من الحدود، في التيبت، تتعثر جهود الإنقاذ بسبب الأمطار الغزيرة، وانقطاع الطرق، ووعورة التضاريس، وخطر فيضان أحد الخزانات.
وبحسب وكالة أنباء شينخوا، تمكن ما يزيد قليلا على 500 عنصر إنقاذ من أصل 2141 موجودين حاليا على الأرض، من الوصول إلى مركز منطقة الكارثة، بالقرب من معبر جيرونغ الحدودي المدمر الواقع على ارتفاع 1830 مترا على حدود النيبال، ولكن بصعوبة بالغة.
أخبار دولية
قتلى
فيضانات
النيبال
التيبت
الصين
التالي
مصدر أمني لـ"أ.ف.ب": الحرس الجمهوري النيجري صد متمردين في محيط القصر الجمهوري والمواجهات متواصلة
حكم قضائي يعرقل مساعي ترامب لترحيل طلاب مؤيدين للفلسطينيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-27
823 شخصا في عداد المفقودين جراء الفيضانات في النيبال
أخبار دولية
2026-08-27
823 شخصا في عداد المفقودين جراء الفيضانات في النيبال
0
أخبار دولية
2026-08-27
362 قتيلا على الأقل وأكثر من 1400 مفقود في فيضانات النيبال والتيبت
أخبار دولية
2026-08-27
362 قتيلا على الأقل وأكثر من 1400 مفقود في فيضانات النيبال والتيبت
0
أخبار دولية
2026-08-27
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في النيبال إلى 270
أخبار دولية
2026-08-27
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في النيبال إلى 270
0
أخبار دولية
2026-08-26
مقتل 95 شخصا على الأقل في النيبال قرب الحدود مع التيبت جراء الفيضانات
أخبار دولية
2026-08-26
مقتل 95 شخصا على الأقل في النيبال قرب الحدود مع التيبت جراء الفيضانات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:35
تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة
آخر الأخبار
07:35
تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة
0
أخبار دولية
06:40
استئناف إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق
أخبار دولية
06:40
استئناف إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق
0
أخبار دولية
06:00
الرئيس الإيرانيّ: العقوبات تؤثّر على الاقتصاد الإيرانيّ
أخبار دولية
06:00
الرئيس الإيرانيّ: العقوبات تؤثّر على الاقتصاد الإيرانيّ
0
أخبار دولية
06:00
مقتل 27 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف
أخبار دولية
06:00
مقتل 27 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-03
ترامب: الزعيم الأعلى الإيراني يشارك في مفاوضات معنا
آخر الأخبار
2026-06-03
ترامب: الزعيم الأعلى الإيراني يشارك في مفاوضات معنا
0
أخبار لبنان
2026-03-16
التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 886
أخبار لبنان
2026-03-16
التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 886
0
أخبار دولية
2026-01-02
لاريجاني: التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة
أخبار دولية
2026-01-02
لاريجاني: التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-29
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-29
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
تحذير من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدًا... وهذا ما قاله رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49
تحذير من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدًا... وهذا ما قاله رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني للـLBCI
0
حال الطقس
07:40
الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!
حال الطقس
07:40
الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!
0
آخر الأخبار
07:40
نشاط توعوي للدفاع المدني و"الصحة العالمية"... ومناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ
آخر الأخبار
07:40
نشاط توعوي للدفاع المدني و"الصحة العالمية"... ومناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ
0
آخر الأخبار
07:35
تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة
آخر الأخبار
07:35
تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة
0
أخبار دولية
06:00
الرئيس الإيرانيّ: العقوبات تؤثّر على الاقتصاد الإيرانيّ
أخبار دولية
06:00
الرئيس الإيرانيّ: العقوبات تؤثّر على الاقتصاد الإيرانيّ
0
أخبار لبنان
15:09
الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”
أخبار لبنان
15:09
الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ
0
حال الطقس
13:29
حال الطقس
حال الطقس
13:29
حال الطقس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
06:09
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة
حال الطقس
06:09
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:26
من التدريب إلى المحاسبة… Toters تدفع بسائقيها نحو قيادة أكثر أمانًا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
من التدريب إلى المحاسبة… Toters تدفع بسائقيها نحو قيادة أكثر أمانًا
3
فنّ
08:59
الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)
فنّ
08:59
الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)
4
حال الطقس
13:29
حال الطقس
حال الطقس
13:29
حال الطقس
5
أخبار دولية
23:40
"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا
أخبار دولية
23:40
"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا
6
أخبار لبنان
04:41
فوز اللائحة المدعومة من مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية
أخبار لبنان
04:41
فوز اللائحة المدعومة من مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
8
أخبار لبنان
11:06
إنتخاب رئيس جديد لجامعة سيّدة اللويزة NDU
أخبار لبنان
11:06
إنتخاب رئيس جديد لجامعة سيّدة اللويزة NDU
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More