الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوريجيا النووية تفتقر إلى الطاقة الكهربائية الخارجية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنّ محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا تفتقر إلى التغذية الكهربائية من مصدر خارجيّ منذ أكثر من أسبوع، وهي تعتمد حاليا على مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ.

وحذّرت الوكالة في بيان من أنّ المحطة التي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية لتبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة عن العمل، لا تملك سوى مخزون من الديزل يكفي لعشرة أيام في الموقع.

وكشف البيان أن المحطة فقدت مصدر طاقتها الكهربائية المعتاد "عقب أنشطة عسكرية على الجانب الشمالي لنهر دنيبرو".

وأوضحت الوكالة أنّ المحطة لم تتسلم أي شحنات وقود في منشأة التخزين الخارجية التابعة لها منذ نحو ستة أشهر، إلا أنها حصلت على إمدادات من الديزل يومي الخميس والجمعة من موقع خارجيّ آخر.

ولفت المدير العام للوكالة رافاييل غروسي إلى أنّ "توفّر وقود الديزل له أهمية قصوى كلما فقدت محطة نووية مصدر طاقتها الخارجيّ”.

ولفتت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها إلى أنها تسعى للتفاوض في شأن وقف محلي لإطلاق النار للسماح بإجراء إصلاحات لخطوط الكهرباء.