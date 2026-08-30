مادورو يؤكد أنه "صامد" وينشر صورتين من السجن

أعلن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو الأحد أنه "صامد"، ونشر صورتين لم تُعرضا سابقا تظهرانه ببدلة رياضية من داخل سجنه في نيويورك.



ويرتدي مادورو في الصورتين المنشورتين بدلة رياضية رمادية ويشير بأصابعه بعلامة النصر.



ويبدو أنه فقد قدرا كبيرا من وزنه منذ اعتقلته قوات أميركية خاصة مع زوجته في كراكاس مطلع العام. والتُقطت الصور المنشورة الأحد في الخامس والعشرين من حزيران، وفق الختم الزمني للكاميرا، أي غداة وقوع الزلزالين المزدوجين المدمرين اللذين أسفرا عن أكثر من 6500 قتيل وآلاف المفقودين في فنزويلا.



ونشرت مع الصورتين رسالة لمادورو على منصة تلغرام جاء فيها "أرسل الصورتين هدية بسيطة لجميع أحفادي وحفيداتي، الفتيان والفتيات، ولكل الأشخاص النبلاء الذين يحبوننا".



وتابع "أريدكم أن تعلموا أننا صامدون، وقلوبنا تفيض بحبكم". واختتم قائلا "سنظل أقوياء وهادئين وواثقين، فالله معنا، والله سيتكفل بالأمر، وستولد فنزويلا من جديد"، مرددا الشعار الجديد للحكومة الفنزويلية الذي أُطلق عقب الزلزالين.



نشرت الرسالة بعد يومين من إعلان خليفته، الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، عن اتفاق "تاريخي" مع الولايات المتحدة لاستغلال حقول النفط في فنزويلا.



وقالت رودريغيز التي تدير الحكم تحت ضغوط شديدة من واشنطن، السبت إنها "اختارت مسار الدبلوماسية"، بهدف تحويل فنزويلا إلى "قوة في مجال الطاقة".

