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سفينة للبحرية التركية قبالة شمال قبرص لكشف ملابسات غرق عبارة

أخبار دولية
2026-09-01 | 10:37
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سفينة للبحرية التركية قبالة شمال قبرص لكشف ملابسات غرق عبارة
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سفينة للبحرية التركية قبالة شمال قبرص لكشف ملابسات غرق عبارة

أعلن مسؤولون أن سفينة تابعة للبحرية التركية مجهزة بمركبة تعمل عن بعد في أعماق البحار وصلت الثلاثاء قبالة سواحل شمال قبرص، للمساعدة في كشف ملابسات انقلاب عبّارة أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وفقدان 20 آخرين.
     
ووقع الحادث الأحد، عندما انقلبت عبّارة تقل 267 شخصا بعد وقت قصير من مغادرتها كيرينيا على الساحل الشمالي للجزيرة.
     
وانقلبت العبّارة على بعد أميال بحرية عدة من الميناء بينما كانت متجهة إلى البر التركي، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن 20 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.
     
وقال رئيس وزراء "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد أونال أوستل إن سفينة تابعة للبحرية التركية مجهزة بمركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص إلى عمق يصل إلى ألف متر، وصلت صباح الثلاثاء.
     
وأشار مسؤولون إلى أن حطام العبّارة يقع على عمق 514 مترا.
     
ونقلت وكالة الأنباء "تاك" عن أوستل قوله "أولويتنا القصوى هي تحديد مكان المفقودين".
     
وكان أوستل قد أفاد الاثنين بأن 18 من المفقودين مواطنون أتراك، فيما يتحدر الاثنان الآخران من شمال قبرص.
     
وأوقفت الشرطة قبطان العبّارة و15 شخصا آخرين، ومثل تسعة منهم أمام محكمة في كيرينيا، الاثنين بتهمة القتل نتيجة الإهمال، فيما بدأ حداد يستمر ثلاثة أيام.
     
وقال رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية" توفان إرهورمان إن سفينة ثانية ستنضم الأربعاء إلى عمليات البحث والإنقاذ.
     
وكان إرهورمان قد تعهد الاثنين بمحاسبة الشركة المشغلة للعبّارة. 
     
وقال عدد من الناجين إنهم سمعوا صوتا يشبه الانفجار من مقدم العبارة قبل وقت قصير من انقلابها.
     
لكن القبطان وأفراد الطاقم قالوا أمام المحكمة الاثنين إن مقدم العبّارة تحطم بفعل قوة الأمواج، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
     
وأمرت المحكمة بإبقاء القبطان وثمانية آخرين قيد الاحتجاز.
     
وقبرص مقسمة منذ العام 1974، حين اجتاحت القوات التركية شمال الجزيرة ردا على انقلاب في نيقوسيا بدعم من المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك.
     
ولا تحظى "جمهورية شمال قبرص التركية" التي أُعلنت من جانب واحد عام 1983، سوى باعتراف أنقرة.

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