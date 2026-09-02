الرئيس الأميركيّ: الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلًا

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب سيطرة بلاده على مضيق هرمز وإخراجها الملايين من براميل النفط يوميًا.



وشدّد على أنّ الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلًا.



ولفت إلى أنّ إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغامًا وقد دمره، وأنّها كانت تحاول إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ.



وقال ترامب: "هجوم الليلة الماضية كان عنيفًا جدًا ومستعدون لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت نريد".



وأضاف: "نخرج يوميًا العديد من السفن محملة بملايين براميل النفط عبر هرمز ونقوم بذلك من دون مشاكل في معظم الحالات".