الجيش الإيرانيّ يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت والإمارات

أعلن الجيش الإيرانيّ أنه استهدف قواعد أميركية في الإمارات العربية المتحدة والكويت، رغم تهديدات الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بشنّ مزيد من الضربات ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال الجيش في بيان نقله التلفزيون الرسمي "استهدف الجيش صباح اليوم بالصواريخ والمسيّرات أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأميركي في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت".

وأضاف أن "مواقع قوات الجيش الأميركي قاتل الأطفال وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استُهدفت أيضا بصواريخ ومسيّرات الجيش".