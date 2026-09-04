ضغوطات لتمرير قرار إحالة إيران إلى مجلس الأمن

تضغط الولايات المتحدة وحلفاءها بريطانيا وفرنسا وألمانيا على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعوى انتهاكها لتعهداتها المتعلقة بعدم الانتشار النوويّ، وفق ما أعلن دبلوماسيون.

وفي حالة إقراره، سيأتي هذا القرار استكمالا لقرار آخر اعتُمد في 12 حزيران 2025، أي قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف منشآت نووية إيرانية في خطوة انضمت إليها الولايات المتحدة بعد ذلك بوقت قصير، والذي أعلن أن إيران انتهكت تلك التعهدات لعدم تعاونها الكامل في التحقيق بشأن آثار يورانيوم تم العثور عليها في مواقع غير معلن عنها.