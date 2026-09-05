ترامب يدافع عن مذيعة بارزة مؤيدة له في شبكة "فوكس نيوز" بعد إقالتها: "ماريا محترفة للغاية ومقاتلة حقيقية"

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المذيعة التلفزيونية البارزة ماريا بارتيرومو، التي تُعد من أشد مؤيديه في وسائل الإعلام الأميركية، عقب قرار شبكة "فوكس نيوز" المفاجئ إقالتها من عملها.



ووفقا لتقارير إعلامية، جاء قرار إنهاء عمل بارتيرومو بسبب تمريرها مراسلات داخلية من "فوكس" إلى البيت الأبيض تتعلق بمزاعم كاذبة أطلقها ترامب بشأن انتخابات عام 2020.



وكتب ترامب في منشور له: "ماريا محترفة للغاية ومقاتلة حقيقية. ولن يكون معجبوها، وهم كثر، سعداء بهذا الأمر".



ويزعم ترامب أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.



وتُعد مزاعمه بشأن هذه المسألة بالغة الحساسية بالنسبة لـ"فوكس" التي اضطرت لتسوية قضيتي تشهير بكلفة باهظة، بعد أن اتهمت الشبكة شركات تصنيع آلات التصويت بالتورط في تزوير الانتخابات.



وروجت بارتيرومو لمزاعم ترامب بأن التزوير ومخالفات انتخابية وراء هزيمته، وكانت تصرفاتها محور دعاوى التشهير القضائية ضد فوكس.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بارتيرومو شاركت مع البيت الأبيض مذكرة داخلية من فوكس نيوز تحذر الصحافيين في الشبكة من الانجرار وراء مزاعم الرئيس التي لا تستند إلى أي أساس.