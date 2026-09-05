روسيا: على الولايات المتحدة مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن على الإدارة الأميركية أن تأخذ في الاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوضاع لا تسير في صالح كييف.



وتعليقا على زيارة محتملة إلى موسكو للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال ريابكوف للوكالة: "السؤال الأساسي هو مدى استعداد الإدارة الأميركية لبذل الجهود من أجل البحث عن حل حقيقي للأزمة الحالية مع الأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض".



وذكر ترامب أمس الجمعة أن المبعوثين يستعدان للسفر في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين البلدين.