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اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين... وسقوط قتلى

أخبار دولية
2026-09-05 | 06:54
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اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين... وسقوط قتلى
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اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين... وسقوط قتلى

قتل أكثر من ستين شخصا في اليمن السبت بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس.
     
وقالت ثلاثة مصادر عسكرية حكومية يمنية لفرانس برس: "قتل 26 جنديا في صفوف القوات الحكومية خلال التصدي لهجمات الحوثيين في جبهات مقبنة وجبل حبشي والبرح في غرب تعز في الساعات الماضية"، بينما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين المدعومين من إيران بمقتل 31 مقاتلا في صفوفهم. 

كذلك، أفاد مصدر طبي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة بأن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل ستة مدنيين كانوا يستقلون حافلة.

أخبار دولية

اشتباكات

القوات الحكومية اليمنية

الحوثيين

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