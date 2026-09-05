الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Miss World
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين... وسقوط قتلى
أخبار دولية
2026-09-05 | 06:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين... وسقوط قتلى
قتل أكثر من ستين شخصا في اليمن السبت بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس.
وقالت ثلاثة مصادر عسكرية حكومية يمنية لفرانس برس: "قتل 26 جنديا في صفوف القوات الحكومية خلال التصدي لهجمات الحوثيين في جبهات مقبنة وجبل حبشي والبرح في غرب تعز في الساعات الماضية"، بينما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين المدعومين من إيران بمقتل 31 مقاتلا في صفوفهم.
كذلك، أفاد مصدر طبي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة بأن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل ستة مدنيين كانوا يستقلون حافلة.
أخبار دولية
اشتباكات
القوات الحكومية اليمنية
الحوثيين
التالي
موفدا ترامب في موسكو لطرح مقترح لإنهاء الحرب في أوكرانيا
موفدا ترامب وصلا إلى موسكو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:00
أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
أخبار دولية
10:00
أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
0
آخر الأخبار
2026-08-09
المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: اشتباكات في تعز بين القوات الحكومية والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة
آخر الأخبار
2026-08-09
المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: اشتباكات في تعز بين القوات الحكومية والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة
0
أخبار دولية
2026-09-03
مقتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين
أخبار دولية
2026-09-03
مقتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين
0
أخبار دولية
2026-09-04
أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ الخميس
أخبار دولية
2026-09-04
أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ الخميس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:00
أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
أخبار دولية
10:00
أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
0
أخبار دولية
09:58
القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا 3 ناقلات نفط خام إيرانية
أخبار دولية
09:58
القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا 3 ناقلات نفط خام إيرانية
0
أخبار دولية
09:01
الأرجنتين تفتح تحقيقات بشأن مشاريع نفطية قرب جزر فوكلاند
أخبار دولية
09:01
الأرجنتين تفتح تحقيقات بشأن مشاريع نفطية قرب جزر فوكلاند
0
أخبار دولية
08:55
السفير الأميركي يحمّل إسرائيل "مسؤولية" حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية
أخبار دولية
08:55
السفير الأميركي يحمّل إسرائيل "مسؤولية" حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-31
غارة استهدفت منزلاً في النجارية قضاء صيدا
آخر الأخبار
2026-03-31
غارة استهدفت منزلاً في النجارية قضاء صيدا
0
أخبار لبنان
2026-06-18
سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: إسرائيل تلتزم بالاتفاق إذا لم يخالف حزب الله
أخبار لبنان
2026-06-18
سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: إسرائيل تلتزم بالاتفاق إذا لم يخالف حزب الله
0
أخبار دولية
2026-05-10
ترامب يرفض ردّ إيران على الاقتراح الأميركي لإنهاء الحرب
أخبار دولية
2026-05-10
ترامب يرفض ردّ إيران على الاقتراح الأميركي لإنهاء الحرب
0
أخبار دولية
2026-02-01
12 قتيلا في ضربة بمسيّرة روسية طالت حافلة تقل عمال منجم في أوكرانيا
أخبار دولية
2026-02-01
12 قتيلا في ضربة بمسيّرة روسية طالت حافلة تقل عمال منجم في أوكرانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه
تقارير نشرة الاخبار
08:00
نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه
0
عالم الطبخ
06:19
شاورما الدجاج والثوم… نكهة شرقية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
06:19
شاورما الدجاج والثوم… نكهة شرقية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
06:05
السفير الأميركي يحذر من "عواقب وخيمة" لعنف المستوطنين في الضفة الغربية: إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة
أخبار دولية
06:05
السفير الأميركي يحذر من "عواقب وخيمة" لعنف المستوطنين في الضفة الغربية: إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة
0
أخبار دولية
00:32
ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:32
ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
00:59
الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية
خبر عاجل
00:59
الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية
2
أمن وقضاء
06:11
سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه
أمن وقضاء
06:11
سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه
3
اقتصاد
04:47
رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا
اقتصاد
04:47
رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا
4
أمن وقضاء
06:45
إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
أمن وقضاء
06:45
إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
5
فنّ
13:36
وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"
فنّ
13:36
وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"
6
أخبار دولية
13:09
عملية عسكرية إسرائيلية "تُعلن إنهاءَ ملف علي الطاهر"
أخبار دولية
13:09
عملية عسكرية إسرائيلية "تُعلن إنهاءَ ملف علي الطاهر"
7
اسرار
23:36
أسرار الصحف 5-9-2026
اسرار
23:36
أسرار الصحف 5-9-2026
8
أخبار لبنان
03:06
مخزومي: سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان... "لقد طفح الكيل"
أخبار لبنان
03:06
مخزومي: سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان... "لقد طفح الكيل"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More