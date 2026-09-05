السفير الأميركي يحمّل إسرائيل "مسؤولية" حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

رأى السفير الأميركي في إسرائيل السبت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وحمايتهم، وذلك إثر تصاعد حاد في هجمات المستوطنين.



وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعدا في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية.



زار السفير مايك هاكابي بلدة ترمسعيا قرب رام الله في وسط الضفة الغربية، والتي يحمل معظم سكانها الجنسية الأميركية، وقال للصحافيين إنه يريد الاستماع إلى "شكاواهم المشروعة".



وبينما كان السفير يلتقي عددا من الفلسطينيين الأميركيين على شرفة منزل يقع على أطراف البلدة وتحوطه حديقة واسعة وأسوار، اقترب مستوطن إسرائيلي من بؤرة استيطانية قريبة وهو يقود دراجة رباعية العجلات.



وقال هاكابي المعروف بدعمه الشديد لإسرائيل والمستوطنين إن "إحدى الرسائل التي نوجهها، وسنواصل توجيهها، مفادها أن لسكان هذه المجتمعات الحق في العيش بأمان، وأن من مسؤولية الحكومة السهر على تحقيق ذلك".



وتجنب هاكابي توجيه انتقاد صريح لإسرائيل بالاسم، لكنه دعا إلى اتخاذ إجراءات ضد أعمال العنف، مؤكدا أنها صنيعة أقلية صغيرة من المستوطنين.



وقال "رسالتنا الواضحة هي أن الجريمة جريمة، والإرهاب إرهاب. وعندما يرتكب الناس هذه الأفعال، ينبغي أن يتوقعوا مواجهة عواقب صارمة".



وأضاف أن اتخاذ إجراءات مماثلة يصب في "مصلحة" إسرائيل، التي تواجه انتقادات متزايدة حول العالم، بما في ذلك من حليفها الرئيسي الولايات المتحدة، بسبب الهجوم المدمر على غزة ردا على هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023.



واضاف هاكابي "سمعتهم (الاسرائيليون) لا تكون على ما يرام عندما يبدو أن هذه المجموعة الصغيرة من المغيرين تمثل بطريقة ما شريحة أكبر من السكان. لا أعتقد أن هذا صحيح".



وتابع "قد يكون هناك بضع مئات مسؤولين عن ذلك، لكن هذه بضع مئات أكثر مما ينبغي".