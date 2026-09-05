بوتين يجتمع بالمبعوثين الأميركيين لمناقشة الحرب في أوكرانيا

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرّة منذ أكثر من أربع سنوات، بحسب التلفزيون الرسمي.



وقال بوتين للموفدين الأميركيين في تسجيل مصوّر بثّته وسائل إعلام روسية رسمية "الوضع ليس سهلا بالطبع".